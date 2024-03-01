В 2023 году границу США пересекли 50 тыс. выходцев из Центральной Азии, - сенатор Дэйнс

// Daily Mail.

CentralAsia (CA) - Сенатор от штата Монтана Стив Дэйнс на пресс-конференции заявил со ссылкой на «высокопоставленного чиновника», что в 2023 году границу США незаконно пересекли более 50 тыс. выходцев из Центральной Азии, передает Daily Mail.

По словам Дэйнса, власти обеспокоены потоком мигрантов и опасаются, что они могут быть «частью спящих ячеек для террористической атаки на США».

По данным некоммерческой организации Центр анализа записей трансакций, отслеживающей судебные слушания о предоставлении убежища в США, на сегодняшний день разбирательств в суде по подобным делам ожидают как минимум 40 тыс. граждан Центральной Азии. Из них 17 тыс.— граждане Узбекистана, 7 тыс.— Кыргызстана, 3 тыс.— Таджикистана, 2,7 тыс.— Казахстана, 2 тыс.— Туркменистана.

В связи с миграционным кризисом на границе Стив Дэйнс обратился к президенту США Джо Байдену, призвав его принять меры. По официальным данным, которые приводит Daily Mail, с его прихода к власти в 2021 году границу США незаконно пересекли более 7,3 млн мигрантов. Рекордное количество мигрантов за месяц было установлено в декабре 2023 года — более 302 тыс. Позднее выяснилось, что 19 из них включены в список разыскиваемых террористов ФБР.