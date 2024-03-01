В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5

CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана 1 марта в 5:22 произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Его эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области на расстоянии менее 30 км от Ферганы и 257 км от Ташкента. Глубина — 11 км.

Судя по координатам (40,45 градусов северной широты; 72,08 градусов восточной долготы), эпицентр пришёлся на акваторию Керкиданского водохранилища.

В Кувинском районе подземные толчки ощущались с силой 3 балла. В Фергане и близлежащих районах Ферганской и Андижанской областей — 2 балла.