В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5
- Узбекистан, общество
- 10:50, 01 марта 2024
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CentralAsia (UZ) - На территории Узбекистана 1 марта в 5:22 произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Его эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области на расстоянии менее 30 км от Ферганы и 257 км от Ташкента. Глубина — 11 км.
Судя по координатам (40,45 градусов северной широты; 72,08 градусов восточной долготы), эпицентр пришёлся на акваторию Керкиданского водохранилища.
В Кувинском районе подземные толчки ощущались с силой 3 балла. В Фергане и близлежащих районах Ферганской и Андижанской областей — 2 балла.
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