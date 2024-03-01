Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

Владимир Карпенко

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины. Вместо Олега Гуляка командующим стал бригадный генерал Владимир Карпенко.

Соответствующие указы Зеленского опубликовала пресс-служба офиса президента.

«Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины», - говорится в указе №138/2024.

Предыдущим указом №137/2024 с этой должности уволен Гуляк Олег.

Владимир Карпенко с 2021 года был командующим логистики командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. До этого он более десяти лет возглавлял Одесскую военную академию. В 2022 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого I и II степеней.