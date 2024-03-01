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Армения готова стать кандидатом в члены ЕС, - спикер

CentralAsia (CA) -  Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о том, что Армения готова стать кандидатом в члены Евросоюза. Об этом пишет Aysor.am.

Симонян сказал, что Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей наибольшую безопасность, но отметил, что не стоит торопиться, потому что в случае с государством нехорошо делать резкие движения.

«Сегодня демократия, быть демократической страной - это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой», - заявил спикер.

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