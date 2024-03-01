Часть Таджикистана осталась без электричества, - «Азия плюс»

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Сбой в работе энергосистемы Таджикистана произошёл 1 марта 11:10 по местному времени. Об это сообщает ASIA.Plus.

Электричество пропало в Душанбе и в ряде регионов страны, что может быть связано с введённым ранее энерголимитом.

Первыми о перебоях сообщили жители столицы. Кроме отсутствия электричества, горожане жалуются на отключение отопления и прекращение подачи питьевой воды, на отсутствие связи и интернета у некоторых мобильных операторов.

При этом по словам источника «Азия-Плюс», в Нурекской ГЭС, проблемы с подачей электричества возникли из-за аварии в ГЭС.

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