В январе население Казахстана выросло на 20,1 тыс. человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - За январь 2024 года население Казахстана выросло на 20,1 тыс. человек и достигло к 1 февраля 20 053,7 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

При этом население выросло только в девяти регионах Казахстана, включая три мегаполиса, еще в девяти регионах население сократилось, а в двух – осталось без изменений. Причиной стала активная миграция, которая была отрицательной для всех областей Казахстана, а положительной – только для городов-миллионников.

За первый месяц 2024 года больше всего выросло население Астаны – на 0,53%, Шымкента – на 0,36% и Алматы – на 0,29%. Средний прирост по стране составил 0,1%.

Население Астаны к 1 февраля достигло 1 437,7 тыс. человек, Алматы – 2 235 тыс., Шымкента – 1 226,5 тыс.

Снижение население зафиксировано в областях Абай, Жетысу, Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Сразу в двух регионах – Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях - отмечаласьестественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В двух южных областях – Жамбылской и Туркестанской – численность населения за январь не изменилась: здесь на фоне высокого показателя рождаемости отмечался одновременно большой миграционный отток.

В целом по стране сальдо миграции за первый месяц 2024 года было отрицательным – Казахстан покинуло больше людей, чем в него прибыло.

Городское население страны в январе выросло на 0,18% до 12 474 тыс. человек, сельское население напротив – сократилось на 0,03% - до 7 580 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 62,2%, доля сельского населения – 37,8%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения