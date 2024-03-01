На границе Казахстана в феврале задержали 2,5 тыс. нарушителей, среди них более 40 иностранцев, - КНБ

CentralAsia (KZ) - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана в феврале задержала 2 559 нарушителей госграницы, среди них 41 иностранец, сообщает пресс-служба ведомства.

Компетентными органами страны задержано: за нарушение границы – 24 иностранных гражданина; за попытку нарушения границы - 17 иностранных граждан.

Пограничники выявили 996 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств - 54 факта, общий вес - более 60 килограмм;

оружия, боеприпасов - 20 фактов (6 единиц огнестрельного и 140 единиц холодного оружия, 32 штуки боеприпасов);

религиозной литературы - 63 факта (3 078 экземпляров);

ГСМ - 330 фактов (38 101 литр) на общую сумму свыше 8 млн тенге (17 тыс. долларов);

товаров народного потребления - 429 фактов на общую сумму более 1,4 млрд тенге (3 млн долларов);

валюты - 100 фактов на общую сумму свыше 1 млрд тенге (2 млн долларов).

Кроме этого, пресечено 18 фактов браконьерства в акватории Каспия, а также изъято: орудий браконьерского лова – 9,5 километра сетей; рыб осетровых видов - на 454 килограмма; рыб частиковых видов - на 93 килограмма.

«Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 173,5 млн тенге, (382 тыс. долларов). Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности», - сообщили в Погранслужбе КНБ.

Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения