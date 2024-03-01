В Казахстане первые выходные в марте ожидаются морозными до -20 градусов

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 2-4 марта сохранится минусовая температура, сообщает «Казгидромет».

При этом дни ожидаются солнечными, на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление морозов ночью с 36 до 20 градусов.

В северных, восточных, юго-восточный регионах страны под влиянием циклонов ожидается облачная погода с осадками, гололедом и усилением ветра.

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