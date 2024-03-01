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Лавинная опасность объявлена в 6 областях Узбекистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  1−7 марта в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Лавинная опасность:

по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;

по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;

по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;

по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;

по Наманганской области: в Папском районе.

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