Лавинная опасность объявлена в 6 областях Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 15:12, 01 марта 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - 1−7 марта в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.
Лавинная опасность:
по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;
по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;
по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;
по Наманганской области: в Папском районе.
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