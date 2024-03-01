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В Узбекистане учительница избила ученицу первого класса, назначена судмедэкспертиза. Видео

CentralAsia (UZ) -  В сети распространилось видео, где в одной из школ Узбекистана учительница на уроке в первом классе нанесла побои ученику, а затем избила ученицу.

По данным Управления дошкольного и школьного образования Хорезмской области, инцидент произошёл в школе №36 Ханкинского района. В ведомстве сообщили, что проводят изучение. В министерстве «Газете.uz» уточнили, что избиение ученицы первого класса произошло 23 февраля.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили, что по данному факту органы внутренних дел проводят доследственную проверку, ситуацию под контроль взяла областная прокуратура. Назначена также судебно-медицинская экспертиза для выявления телесных повреждений у пострадавшей.

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