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Оппозиционер Чада Яя Дилло убит в перестрелке

CentralAsia (CA) -  Оппозиционный политик Чада Яя Дилло был убит во время перестрелки с силами безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщил государственный прокурор Умар Махамат Кеделае, лидер социалистов умер после того, как несколько человек были застрелены возле штаб-квартиры партии в столице Чада Нджамене.

Штаб оппозиционной социалистической партии «Без границ», возглавляемой Дилло, был оцеплен силами безопасности 28 февраля.

В заявлении правительства говорится, «Агентство безопасности подверглось нападению со стороны представителей партии, в результате чего несколько человек погибли. Подробно описывая отдельный инцидент, правительство заявило, что член партии Ахмед Тораби совершил покушение на председателя Верховного суда Самира Адама Аннура Тораби был арестован», - отметили в сообщении.

Насилие вспыхнуло на фоне напряженности в преддверии президентских выборов, назначенных на май и июнь, которые могут вернуть центральноафриканское государство к конституционному правлению через три года после того, как военные захватили власть.

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