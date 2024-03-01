В ресторане Астаны министр до смерти избил жену: Суд назначил дату предварительного слушания над Бишимбаевым

CentralAsia (KZ) - Назначена дата предварительного слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают её супруга, экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Об этом свидетельствуют данные из базы «Судебного кабинета».
Салтанат Нукенова была забита до смерти в ночь на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане.
Предварительное слушание состоится в понедельник, 11 марта. Рассматривать дело будет председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.
Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев обвиняется по двум статьям:
- статья 99, часть 2, пункт 5, УК РК – «Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью»;
- статья 110, часть 2, пункт 1, УК РК – «Причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного».
В отношении директора «Гастроцентра», являющемся родственником экс-министра, завершили расследование по статье 432 УК РК – «Укрывательство», и статье 434 УК РК – «Недонесение о преступлении».
Родственники Салтанат Нукеновой выступают за открытый судебный процесс и участие в нём СМИ.