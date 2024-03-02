Длительный COVID-19 может состарить мозг на 20 лет, - исследование

CentralAsia (CA) - Согласно исследованию ученых из Ливерпульского университета, последствия длительного течения COVID-19 сопоставимы с черепно-мозговой травмой, сообщает ScienceAlert.

Проведя анализ 203 пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнив результаты с 60 людьми без инфекции, исследователи выявили повышенные уровни четырех биомаркеров повреждения мозга - ключевых признаков биологических изменений - у зараженных COVID-19.

Более того, два из этих признаков повреждения мозга сохранялись и в период восстановления, что указывает на их продолжение даже после того, как инфекция COVID-19 прошла. Уровни этих двух биомаркеров были еще выше у людей, которые также испытали неврологические осложнения с COVID-19.

«Наше исследование показывает, что маркеры повреждения мозга присутствуют в крови месяцами после COVID-19, особенно у тех, кто перенес осложнение в мозге, вызванное COVID-19. Это указывает на возможность наличия продолжающегося воспаления и повреждения внутри самого мозга, которые могут не быть обнаружены кровеносными тестами на воспаление», - заявил нейроученый Бенедикт Майкл из Университета Ливерпуля в Великобритании.

По словам исследователей, пациенты, участвовавшие в исследовании, были «менее точны и медленны» в своих познаниях и страдали как минимум одним психическим заболеванием, таким как депрессия, тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство.

Как отмечается в Medscape, дефекты мозга, обнаруженные у пациентов с COVID-19, были эквивалентны 20 годам старения мозга и стали доказательством того, чего опасались врачи: этот вирус может повредить мозг и привести к постоянным проблемам с психическим здоровьем.

«Мы обнаружили глобальные нарушения в познавательной сфере. Когнитивные проблемы и проблемы с памятью, на которые жаловались пациенты, были связаны с нейроанатомическими изменениями в мозге», - заявил ведущий автор исследования, доктор философии, директор лаборатории инфекционной нейронауки в Ливерпульском университете Бенедикт Майкл.

Установлено, что осложнения, связанные с COVID-19, варьируются от легких симптомов, такие как головные боли, до потенциально угрожающих жизни: судороги, инсульт и энцефалит. Как показали предыдущие исследования, их последствия могут быть долгосрочными.

Ученые считают, что аномальные реакции иммунной системы организма могут вызывать наблюдаемые признаки повреждения. По словам ученых, COVID-19 играет роль в воздействии на нервную систему и в некоторых случаях это воздействие может длиться в течение продолжительного времени.

«Клинические характеристики участников нашего исследования и повышение уровней биомаркеров повреждения мозга предоставляют доказательства как острого, так и продолжающегося неврологического повреждения», - говорится в исследовании.

Ученые уже активно работают над продолжением своего исследования, изучая, как повреждения, вызванные COVID-19, и связанное с ним воспаление могут привести к проблемам с когнитивными функциями и психическим здоровьем в будущем. Предполагается, что десятки миллионов людей теперь живут с длительным течением COVID-19, и все еще недостаточно известно об этом состоянии.