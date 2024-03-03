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Некоторые вакцины от ковида связывают с редкими случаями болезней крови и сердца, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Основные западные вакцины от ковида могли быть связаны с риском роста неврологических заболеваний, болезней крови и сердца. Информация опубликована в крупнейшем глобальном исследовании безопасности вакцин Global Vaccine Data Network, пишет Bloomberg.

От вакцины Moderna и Pfizer повышался риск воспаления сердца (миокардита и перикардита), а от AstraZeneka - тромбоза головного мозга.

Кроме того, векторные вакцины, такие как AstraZeneka исследователи связали с повышенным риском развития синдрома Гийена-Барре - аутоиммунной болезни, при которой иммунная система ошибочно поражает собственные периферические нервы.

При этом сообщается, что это были редкие случаи. Всего исследование охватило 99 млн человек.

Всего в мире было введено 13,5 млрд вакцин от коронавируса.

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