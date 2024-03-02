Более миллиарда человек в мире страдают ожирением, - исследование

CentralAsia (CA) - Количество людей с ожирением, у кого индекс массы тела больше 30, впервые превысило миллиард. Об этом говорится в последнем исследовании британского медицинского журнала Lancet.

Всего ожирением по всему миру страдают 159 млн подростков и детей, также 879 млн взрослых. Такие данные приводят к тому, что ожирение становится самой распространенной формой неполноценного питания во многих странах.

Уровень ожирения среди детей и подростков с 1990 года увеличился в четыре раза, а уровень ожирения среди взрослых более чем в два. Эксперты указывают, что при нынешних темпах к 2035 году эта цифра снова удвоится.

Странами с самой высокой распространенностью ожирения в 2022 году стали островные государства Тонга и Самоа для женщин, а для мужчин Науру, Полинезия и Микронезия, где более 60% взрослого населения живут с ожирением.

Относительно невысокий уровень ожирения отмечается в Китае и Индии, однако и там заметна тенденция к увеличению этого показателя.

Так, в Китае уровень ожирения среди женщин вырос с 2,0% до 7,8%, а среди мужчин - с 0,8% до 8,9%.

В Индии уровень ожирения увеличился с 1,2% до 9,8% у женщин и с 0,5% до 5,4% у мужчин.

Профессор имперского колледжа Лондона Маджид Эззати сказал, что ситуация с ожирением в мире очень тревожная.

«Эта эпидемия ожирения, которая была очевидна среди взрослых в большей части мира в 1990 году, теперь отражается и в детях школьного возраста и подростках. В то же время сотни миллионов людей по-прежнему страдают от недоедания, особенно в некоторых беднейших частях мира. Чтобы успешно справиться с обеими формами неполноценного питания, жизненно важно значительно улучшить наличие и доступность здоровых, питательных продуктов», - отметил профессор.

Среди детей школьного возраста от 5-9 лет и подростков 10-19 лет с 1990 по 2022 доля девочек с недостаточным весом упала с 10,3% в 1990 году до 8,2% в 2022 году, а для мальчиков она упала с 16,7% до 10,8%.

Среди девочек снижение показателей недостаточной массы тела выявлено в 44 странах, при этом среди мальчиков наблюдается снижение было отмечено в 80 странах.

Общее количество детей и подростков, страдающих ожирением, в 2022 году составило почти 160 человек. По данным на 2022 год 77 млн девочек и 108 млн мальчиков имели недостаточный вес. В то время как доля взрослых с недостаточным весом сократилась вдвое.