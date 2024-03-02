Астрономы обнаружили самую быстрорастущую черную дыру во Вселенной

Визуализация сверхмассивной черной дыры НАСА

CentralAsia (CA) - Астрономы нашли сверхмассивную черную дыру, ежедневно поглощающую такое количество газа и пыли, равное массе Солнца. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Astronomy.

Команда ученых во главе австралийскими астрономами установила, что масса черной дыры в центре квазара J0529-4351 составляет около 17 миллиардов солнц. Она так быстро растет, что практически достигла максимального предела поглощенных веществ.

Квазар – это очень яркое активное галактическое ядро. Его излучение питается от сверхмассивной черной дыры.

J0529-4351 – квазар, найденный в Космическом Полудне (примерно через 1,5 миллиарда лет после Большого Взрыва). Это очень ранний период в истории Вселенной.

Астрономы подсчитали, что найденная чёрная дыра растет со скоростью около 370 солнечных масс в год. Это максимальная стабильная скорость, с которой могут питаться черные дыры. Ее еще называют пределом Эддингтона.

Если скорость увеличится, вещество начнет светиться настолько сильно, что давление излучения будет отталкивать ее, пока не окажется вне гравитационной досягаемости.

Хотя существует много черных дыр, рискующих пересечь границу Эддингтона, новооткрытая является наиболее яркой и «хищной» из них.

На сегодняшний день ученые еще не установили точные механизмы образования сверхмассивных черных дыр. Исследование квазара J0529-4351 может помочь это узнать.