В Москве прощаются с Алексеем Навальным

CentralAsia (CA) - В Москве прощаются с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Гроб с телом Навального привезли в церковь «Утоли моя печали» в Марьино, где состоится отпевание политика. Похороны Навального состоятся в 16:00 мск на Борисовском кладбище, сообщают СМИ.

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Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.