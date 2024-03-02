Gracenote: Монголия выиграет 1 серебряную и 4 бронзовые медали на Олимпиаде в Париже

CentralAsia (MNG) - Монголия выиграла пять медалей на Олимпийских играх в Лондоне и добилась исторического достижения. Gracenote прогнозирует, что этот успех повторится в Париже.

29 февраля 2024 года, менее чем за пять месяцев до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, Gracenote от Nielsen опубликовала свой последний прогноз виртуальной таблицы медалей (VMT) на Игры 2024 года.

Gracenote прогнозирует, что Монголия выиграет 1 серебряную и 4 бронзовые медали на Олимписких играх во Франции.

Согласно опросу, за медали будут бороться девять спортсменов из Монголии по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Ожидается, что следующие спортсмены выиграют медали:

Женщины, вольная борьба, 50 кг – серебряная медаль: Отгонжаргал Долгоржав;

Женщины, вольная борьба, 53 кг – бронзовая медаль: Болортуяа Бат-Очир;

Женщины, вольная борьба, 68 кг – бронзовая медаль: Дэлгэрмаа Энхсайхан;

Дзюдо мужчины 66 кг – бронзовая медаль: Басхуу Ёндонпэрэнлэй;

Бокс мужчины 63,5 кг – бронзовая медаль: Чинзориг Баатарсух.

США, Китай, Великобритания, Япония и Франция лидируют в таблице виртуальных медалей Gracenote на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

источник: middleasiannews.com

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