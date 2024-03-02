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В Польше машина въехала в толпу людей

CentralAsia (CA) -  В польском городе Щецине машина врезалась в толпу людей. Ранения получили 19 человек, в том числе 6 детей

Легковой автомобиль проехал на красный свет и на скорости въехал в толпу людей, которые шли по пешеходному переходу в центре города.

Больше всего людей пострадало, когда водитель попытался скрыться с места преступления. Именно в этот момент 12 человек получили тяжелые травмы. Полиция ищет подозреваемого. Окружная прокуратура Щецина начала расследование инцидента.

По неофициальной информации, виновник ДТП находится на психиатрическом лечении.

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