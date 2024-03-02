В Аргентине прошла акция протеста. Полиция применила слезоточивый газ для разгона

CentralAsia (CA) - У здания Конгресса Аргентины вечером 1 марта прошла антиправительственная акция протеста. Об этом сообщает местный телеканал C5N.

Сотрудники полиции применили против ее участников слезоточивый газ.

Перед зданием собралось несколько сотен человек, в это время в парламенте выступал президент Аргентины Хавьер Милей. Завязалась драка между его сторонниками и протестующими. По данным общественной организации «Комиссия за правду», ожоги от слезоточивого газа получили как минимум 22 человека. Правозащитники назвали действия полиции чрезмерными и нерациональными.

Милей вступил в должность 10 декабря 2023 года. Под его руководством был внедрен новый регламент по борьбе с перекрытием улиц протестующими: полиции разрешили задействовать спецсредства и применять силу для обеспечения свободного дорожного движения. Новый президент так внес пакет реформ, предполагающий в том числе отмену обязательных праймериз, приватизацию госкомпаний и повышение экспортных пошлин. Несмотря на массовые протесты общества, парламент Аргентины в феврале поддержал эти реформы.