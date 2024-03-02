В Турции у университетской больницы открыли стрельбу
- Азия и мир, происшествия
- 11:57, 02 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больнице в городе Денизли на юго-западе Турции.
В результате стрельбы есть пострадавшие.
Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу. «В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале,» - пишут СМИ.
По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них — серьезные.
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