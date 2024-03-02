В Турции у университетской больницы открыли стрельбу

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CentralAsia (CA) - Двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больнице в городе Денизли на юго-западе Турции.

В результате стрельбы есть пострадавшие.

Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу. «В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале,» - пишут СМИ.

По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них — серьезные.