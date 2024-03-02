В Казахстане мужчина с ножом преследовал 13-летнюю девочку

CentralAsia (KZ) - Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку от преследователя в Семее, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 29 февраля. Полицейские получили сообщение от 13-летней девочки о том, что ее преследует неизвестный ей мужчина. Оператору 102 ребенок рассказал, что ждет в магазине и боится выйти.

На вызов отправили участковых. Они заметили подозрительного мужчину и попытались выяснить обстоятельства. Однако парень с ножом в руках стал кидаться на стражей порядка.

«Участковые понимали, что необходимо сделать так, чтобы мужчина отошел от магазина, ведь на его пути могли появиться люди. Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Полицейский получил три ранения в голову, его доставили в больницу.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

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