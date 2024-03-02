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Токаев назвал содержательным послание Путина Федеральному собранию
// Акорда

CentralAsia (CA) -  Президенты Казахстана и России, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Кремль.

В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

Токаев отметил содержательный, программный характер послания Путина Федеральному собранию. «Подтверждён взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Казахстана», - говорится в сообщении.

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