Глава Минздрава Германии заявил о необходимости подготовки к «военным конфликтам»

CentralAsia (CA) - Систему здравоохранения Германии необходимо подготовить к возможному военному конфликту, заявил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung.

По словам министра, подготовка врачей и больниц к военной ситуации может быть воспринята некоторыми как нагнетание страха. При этом сам он видит ситуацию иначе.

«Нам также необходимо изменение в системе здравоохранения. Тем более что Германия может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран в силу союзнических обязательств», - сказал глава ведомства.

Лаутербах добавил, что Германия уже приняла на лечение больше раненых с Украины, чем любая другая европейская страна, — почти тысячу человек.

По его словам, сейчас существует «пробел в законодательстве», который власти устраняют, «чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было».

«В случае кризиса каждый врач, каждая больница и каждое ведомство здравоохранения должны знать, что делать. Нам нужна четкая ответственность - например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии. Должны быть четко определены каналы отчетности, а также варианты перемещения пациентов по территории Германии. Наконец, необходимо уточнить порядок развертывания и распределения медицинского персонала в случае кризиса. И все это должно быть отработано на практике», - пояснил глава Минздрава.

Он уточнил, что нужно не только «лучше подготовиться к будущим пандемиям", но и - «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам».

Министр добавил, что представит законопроект к лету и рассчитывает, что кабмин его оперативно примет. «Он должен быть хорошо подготовлен. Мы уже обменялись идеями со специалистами из Вооруженных сил Германии и работаем вместе с министерством обороны и министерством внутренних дел», - отметил Лаутербах.