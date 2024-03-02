Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону
- Азия и мир, политика
- 17:51, 02 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону.
Путина поздравил Лукашенко с проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии.
Обсуждены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.
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