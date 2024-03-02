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Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону.

Путина поздравил Лукашенко с проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

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