Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили по телефону.

Путина поздравил Лукашенко с проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки.