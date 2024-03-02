В Турции рассказали о процессе открытия границы с Арменией
- Азия и мир, политика
- 17:56, 02 марта 2024
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CentralAsia (CA) - «Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет. Анкара и Ереван ведут работы в этом направлении», - заявил спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Ереваном.
Как он рассказал РИА Новости, Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.
«Пока подвижек нет, мы работаем», - добавил Кылыч.
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