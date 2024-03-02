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В Турции рассказали о процессе открытия границы с Арменией

CentralAsia (CA) -  «Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет. Анкара и Ереван ведут работы в этом направлении», - заявил спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Ереваном.

Как он рассказал РИА Новости, Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

«Пока подвижек нет, мы работаем», - добавил Кылыч.

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