В Турции рассказали о процессе открытия границы с Арменией

CentralAsia (CA) - «Подвижек по открытию турецко-армянской границы для граждан третьих стран пока нет. Анкара и Ереван ведут работы в этом направлении», - заявил спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Ереваном.

Как он рассказал РИА Новости, Армения и Турция работают над тем, чтобы открыть границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

«Пока подвижек нет, мы работаем», - добавил Кылыч.