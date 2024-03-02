В Казахстане отменили продажу машиностроительного завода
CentralAsia (KZ) - Министерство промышленности и строительства отменило конкурс по продаже машиностроительного завода имени Кирова в Алматы. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
28 февраля министерство направило распоряжение в нацкомпанию «Казахстан инжиниринг». Торги проводиться не будут, заявили в ведомстве.
Министерством промышленности и строительства принято решение об отмене объявленного конкурса по реализации 100 процентов простых акций АО «Машиностроительный завод имени Кирова».
Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг» от 29 октября 2021 года», - говорится в сообщении.
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