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В Казахстане отменили продажу машиностроительного завода

CentralAsia (KZ) -  Министерство промышленности и строительства отменило конкурс по продаже машиностроительного завода имени Кирова в Алматы. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

28 февраля министерство направило распоряжение в нацкомпанию «Казахстан инжиниринг». Торги проводиться не будут, заявили в ведомстве.

Министерством промышленности и строительства принято решение об отмене объявленного конкурса по реализации 100 процентов простых акций АО «Машиностроительный завод имени Кирова».

Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг» от 29 октября 2021 года», - говорится в сообщении.

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