Лавров: Россия не получала серьезных предложений о переговорах с 2022 года

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после встречи в Стамбуле в марте 2022 года Москва не получала никаких серьезных предложений от Киева о переговорах. Он добавил, что Россия никогда от диалога не отказывалась.

«Вопрос этот задается периодически, в том числе и президенту [Владимиру] Путину. Мы подтверждаем уже в который раз, не один десяток раз, наверное, этот вопрос звучал, что Россия никогда от переговоров не отказывалась»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции после дипломатического форума в Анталье.

После стамбульских договоренностей апреля 2022 года, от выполнения которых Киев отказался, «никаких серьезных обращений» к РФ по поводу переговоров не было. «Серьезных — я имею в виду, предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон», — сказал глава МИД.

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта 2022 года. Российскую делегацию на встрече представлял Владимир Мединский, украинскую — Давид Арахамия. В мае того же года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры прекратились по инициативе украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Владимир Путин