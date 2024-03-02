Алексея Навального похоронили в Москве

CentralAsia (CA) - В Москве 1 марта состоялись похороны российского оппозиционера Алексея Навального.

Отпевание политика проходило в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино, откуда гроб с телом отвезли на Борисовское кладбище.

Проститься с умершим политиком пришли тысячи людей.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Вечером 24 февраля тело Навального передали его матери.