Apple анонсировала создание прорывной технологии ИИ

CentralAsia (CA) - В корпорации Apple анонсировали создание прорывной технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание TechRadar.

На регулярной встрече с инвесторами руководитель Apple Тим Кук пообещал, что в 2024 году IT-гигант представит технологию, которая «расширит горизонты генеративного ИИ».

Кук также заявил, что Apple, в отличие от других компаний, подходит к развитию проекта медленно и обдуманно.

По информации источников, прорыв будет заключаться в интеграции ИИ-технологий в фирменные гаджеты. Скорее всего, они появятся в новых версиях iOS, macOS и iPadOS — операционных системах для смартфонов, планшетов и компьютеров соответственно.