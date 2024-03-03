Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о возможных поставках туркменского газа в Европу

CentralAsia (TM) - Туркменистан сможет поставлять свой газ в Турцию и Европу, заявил бывший президент республики и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов, после того как между двумя странами было подписано соглашение по газу, сообщает Nikkei Asia.

Ранее Бердымухамедов совершил визит в Турцию, по итогам которого были подписаны несколько документов, в том числе Меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу развития партнерства в области природного газа.

После подписания договора Бердымухамедов заявил, что газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу двумя путями — либо через Каспийское море и Азербайджан (как только Ашхабад и Баку заключат соглашение о морской границе), либо через трубопроводную инфраструктуру Ирана, заключив соглашение с ним. Он отметил, что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб. м газа.

Как подчеркнул высокопоставленный туркменский чиновник в разговоре с Nikkei Asia, Туркменистан обладает достаточными запасами газа для поставок в Турцию и Европу, одновременно поставляя газ и Китаю.

Высокопоставленный представитель Азербайджана тоже поддержал сделку, сообщив Nikkei Asia, что его страна готова приветствовать транзит туркменского газа в Турцию и Европу через существующую трубопроводную инфраструктуру, как только будет заключено соглашение.