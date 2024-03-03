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Южная Корея впервые за 30 лет изменит концепцию объединения с КНДР

CentralAsia (CA) -  Власти Южной Кореи планируют составить новую концепцию объединения с Северной Кореей, включив в нее положение о «либеральной демократии». Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя президентской администрации.

Это будет первое изменение документа, в котором в 1994 году была изложена политика Южной Кореи по вопросу объединения.

Как заявил агентству представитель администрации, концепция, которая до настоящего времени являлась официальным планом объединения, «не включает в себя философию либеральной демократии, к которой мы сейчас стремимся».

По мнению чиновника, важно обновить концепцию, чтобы она точнее отражала планы правительства по «объединению на основе принципов либеральной демократии», чтобы все жители Северной Кореи тоже могли пользоваться благами свободы и процветания.

«Тот факт, что за последние 70 лет с момента разделения Южная и Северная Кореи достигли разных результатов, ясно показывает, какой из этих двух путей правильный и желанный для всех»,— добавил чиновник.

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