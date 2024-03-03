Минобороны РК: Более 20 000 казахстанцев призовут весной

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Во время весеннего призыва в Вооружённые силы РК и другие войска запланировали призвать около 20 тысяч казахстанцев, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

С 1 марта в Казахстане началось увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, и призыв граждан, не имеющих оснований на предоставление отсрочки или освобождения от призыва.

«До 30 июня ряды Вооружённых сил, других войск и воинских формирований пополнятся более чем на 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооружённые силы запланировано около 10 000, в национальную гвардию – свыше 6500, в пограничную службу КНБ около 3000, в МЧС и в службу государственной охраны – более 500 граждан», – рассказал замначальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооружённых сил РК Азамат Дусимов.

Отмечается, что людей, подлежащих призыву, оповещают с помощью персональных повесток, которые отправляют по домашним и служебным адресам.

Представитель Минобороны предостерёг граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.

«Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал «электронного правительства» на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса», – сказал Азамат Дусимов.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения вопросов он рекомендовал обращаться по телефонам доверия Министерства обороны и правоохранительных органов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения