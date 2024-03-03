Фоторепортаж — Снежная весна в Душанбе

CentralAsia (TJ) - В последний день зимы на Таджикистан обрушился снегопад, который продолжается до сих пор. Высота снежного покрова местами превышает 18-20 сантиметров.

«Азия плюс» засняла кадры снежного Душанбе.

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В связи с сохранением притока холодного и влажного воздуха в долинах и предгорных районах ночью и днем будет до 0- 5 мороза, в горных районах до 8-13 мороза. В отдельных районах республики ожидаются сильные снегопады.

По данным синоптиков, в Душанбе 2-3 марта температура воздуха находится в пределах -2...+3 градусов

С 1 по 5 марта местами в долинах, предгорьях и перевалах ожидается туман (ухудшение видимости на перевалах и автомагистралях не менее 100 метров), на автомагистралях республики ожидается гололёд. В горных районах республиканского подчинения, Согдийской области и западных районах ГБАО сохраняется угроза схода снежных лавин.

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