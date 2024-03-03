В ОДКБ обсудили доработку проекта по укреплению таджикско-афганской границы

CentralAsia (TJ) - С 27 февраля по 1 марта в Москве под председательством таджикской стороны состоялось совместное заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ и членов Рабочей группы по доработке проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

К участникам заседания с приветственным словом обратились заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семерико, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Валерий Семериков в своем выступлении выразил уверенность, что с учетом участия представительных делегаций имеются все возможности выйти на согласованные решения по проекту Программы.

По итогам заседания проект Программы, а также проекты решений о ней органов ОДКБ доработаны и достигнута договорённость о внесении вышеуказанных проектов документов на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для принятия решения о направлении их на дополнительное согласование в государства – члены Организации.

Постоянный совет ОДКБ состоит из полномочных представителей стран-участниц организации и занимается координацией взаимодействия в период между сессиями Совета ОДКБ, в который входят главы государств.

Ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявлял, что в республике рассчитывают, что программа будет утверждена в 2024 году. Он указывал, что согласовать ее планировали еще в 2023 году, однако по техническим причинам процесс перенесли на текущий год.

В конце июня 2023 года Советом министров иностранных дел государств - членов ОДКБ было принято заявление о положении дел в Афганистане, в котором главы дипломатических ведомств организации подтвердили готовность оказывать содействие в борьбе с исходящими угрозами региональной безопасности.

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