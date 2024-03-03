Новый главком ВСУ сообщил о кадровых перестановках и увольнениях в украинской армии

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что примет «кадровые решения» в отношении командиров бригад на восточном фронте. Такое заявление он сделал по итогам по итогам поездки в зону боевых действий, в ходе которой он приезжал, в частности, на авдеевское направление.

Он отметил, что в течение трех дней ему стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой «одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет».

«Прежде всего, это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимание всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. <…> Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи», — заявил Сырский.

При этом некоторые командиры, судя по словам главкома ВСУ, будут уволены.

«В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — добавил он.

29 февраля Сырский заявил о «просчетах» отдельных командиров во владении обстановкой и оценке противника на авдеевском направлении, что повлияло на «устойчивость обороны».