Монголия впервые включена в Глобальный индекс мягкой силы — Global Soft Power Index

CentralAsia (MNG) - Монголия впервые включена в Глобальный индекс мягкой силы (Global Soft Power Index) и дебютирует на 122 месте из 193. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Монголия дебютирует на 122 месте из 193 стран. Достойный старт.

Наше государство входит в круг стран, признанных своим культурным, социально-экономическим влиянием в мире. Мы получили высокие оценки сразу в трех категориях: «репутация», «люди и ценности» и «бизнес и торговля». Это важный шаг в продвижении нашего имиджа, потому что он показывает, как нас воспринимают в мире. В то же время это возможность, которая откроет новые горизонты для привлечения инвестиций.

Global Soft Power Index — наиболее полное в мире исследование восприятия национальных брендов с охватом более 100 000 респондентов, которое проводит Brand Finance. Индекс показывает способность страны влиять на других посредством привлекательности и убеждения, а не принуждения и силы.

Общий индекс мягкой силы базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии, а также на таких показателях, как: бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.

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