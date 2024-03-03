Трамп побеждает на кокусах в двух штатах

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CentralAsia (CA) - 45-й президент США Дональд Трамп лидирует на кокусах Республиканской партии в штатах Айдахо и Мичиган. Предварительные данные приводят Associated Press и Reuters.

Кокусы наряду с праймериз являются официальными мероприятиями, на которых определяются кандидаты в президенты США. На кокусах члены партии проводят собрания и открытое голосование. Праймериз предполагает тайное голосование.

По данным Республиканской партии, в Мичигане Дональд Трамп обошел свою единственную конкурентку Никки Хейли во всех 13 округах. Он получил около 1575 голосов против 36 у Хейли, передает Reuters.

В Айдахо Трамп получил поддержку 84,6% республиканцев, следует из статистики The Washington Post по итогам подсчета больше 67% голосов. Хейли получает 13,5% голосов.

Накануне, 2 марта, Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури, получив поддержку 100% голосовавших. Следующие кокусы пройдут в Колумбии 3 марта. Дональд Трамп победил на всех предыдущих праймериз и кокусах.