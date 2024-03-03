ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия, - СМИ

- Азия и мир, политика
- 14:43, 03 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Делегация палестинского движения ХАМАС, а также представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По его данным, израильской делегации пока нет.
Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.
По информации источника в структурах безопасности Египта, стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев.
возвращении в эти районы жителей.
Переговоры о достижении прекращения огня состоятся в Каире 3 марта при участии всех сторон.