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ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Делегация палестинского движения ХАМАС, а также представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа, сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, израильской делегации пока нет.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев.

По информации источника в структурах безопасности Египта, стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев.
возвращении в эти районы жителей.

Переговоры о достижении прекращения огня состоятся в Каире 3 марта при участии всех сторон.

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