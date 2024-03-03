Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников
- Азия и мир, политика
- 15:13, 03 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающим им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета Aydınlık.
«Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США», — сообщило издание.
Также газета добавила, что минторг США удалил всю информацию о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.
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