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Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) -  Германия готовится к войне с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев сказал это после того, как главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньянсообщила, что высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность ударить по Крымскому мосту ракетами Taurus, запущенными с истребителей Dassault Rafale.

Зампред Совбеза ожидает, что сейчас начнется «обеление» правящего в Германии политического альянса. По его мнению, в ФРГ заявят, что канцлер страны Олаф Шольц не имеет никакого отношения к этому разговору. Даже если это так, история знает множество примеров, когда военные принимали решения за гражданских начальников о начале войн, добавил Медведев.

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