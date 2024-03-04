Россия объявила бывшего посла Украины в Казахстане в международный розыск

Петр Врублевский

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. В 2022 года он сказал, что Киев старается «убить» как больше русских. Украинских дипломат объявлен в федеральный и международный розыск.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России или с момента задержания в РФ.

Постановление об аресте не обжаловано, следует из базы данных Басманного суда Москвы. Информация о розыске содержится в базе данных розыска МВД. Правоохранительные органы и суд не уточняют детали уголовного дела. По данным ТАСС, оно возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В августе было опубликовано интервью Петра Врублевского, который на тот момент еще был послом в Казахстане, в ходе которого дипломат заявил, что чем больше украинская сторона «убьет русских сейчас, тем меньше придется убивать» детям украинцев. После этого МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным и анонсировал его замену, Следственный комитет России инициировал проверку заявления Врублевского. Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в октябре. В начале февраля 2024 года Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в перечень террористов и экстремистов.