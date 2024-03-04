Зеленский дал новому главкому ВСУ карт-бланш на смену кадров в армии

Александр Сырский, Владимир Зеленский,

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского карт-бланш на перестановки в армии. Глава государства ожидает возвращения главкома с фронта в начале недели с «подробным докладом и конкретными предложениями относительно дальнейших изменений и наших действий».

«У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности, должны реально быть с солдатами, сержантами, быть такими, как нужно, чтобы достичь украинских целей»,— сказал Зеленский в видеообращении.

Сырский 2 марта сообщил о кадровых перестановках в украинской армии. Он заявил, что будет принимать кадровые решения «в отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных». Главком также намерен отправить в некоторые подразделения группы специалистов «для передачи опыта».