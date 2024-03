Банды Гаити взяли штурмом тюрьму и освободили 4 тыс. заключенных

CentralAsia (CA) - Вооруженные банды взяли штурмом тюрьму в столице карибского островного государства Гаити и освободили почти 4000 заключенных, сообщает «Би-би-си».

Штурм Национальной тюрьмы произошел вечером в субботу, через два дня после того, как гаитянский премьер-министр отправился в Кению договариваться о размещении на Гаити международного контингента для борьбы с бандитизмом, а один из главарей бандитов по кличке Барбекю объявил премьеру войну.

В воскресенье, когда стало известно о штурме тюрьмы, там побывали местные корреспонденты международных агентств. Агентство AFP передает, что ворота тюрьмы были открыты, и возле них лежали больше десятка тел. Агентство Reuter пишет о трех телах заключенных, лежавших во дворе.

Haiti's capital Port-au-Prince saw another day of fighting as gangs sought to oust Prime Minister Ariel Henry. Gunmen targeted the international airport and police stations, forcing residents to flee their homes. pic.twitter.com/2UT03DK5Im