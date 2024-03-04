Падёж лошадей в Казахстане: Животных не удалось идентифицировать в Улытау

CentralAsia (KZ) - В Улытауской области Казахстана зарегистрировали массовый падёж лошадей в количестве 67 голов, после чего представители Министерства сельского хозяйства РК прибыли в регион для проверки. Они установили, что идентифицировать погибших животных невозможно, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Минсельхоза выяснили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением осадков в декабре и феврале и последующим понижением температуры, а также обледенением пастбищных угодий был затруднён выпас лошадей на тебенёвке, что привело к истощению и падежу молодняка и старых животных. Согласно данным базы ИСЖ, в районе насчитывается 84,3 тысячи голов лошадей.

«Вдоль автомобильной дороги между поселком Жанаарка и городом Каражал был зарегистрирован падёж 23 голов лошадей, которые не имели идентификационных номеров, не были зарегистрированы в базе данных ИСЖ. Трупы животных доставили в скотомогильник. Кроме того, в Жанааркинском районе обнаружено 44 головы погибших лошадей, не имеющих идентификационных номеров. Таким образом, павшее поголовье лошадей в количестве 67 голов не было идентифицировано, а установить их владельцев невозможно. В адрес районных ветеринарных станций официальных обращений и заявлений о фактах падежа лошадей не поступало», – пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что информация о массовом падеже лошадей в Улытауской области в количестве 2000 голов и половины имеющегося поголовья в Жанааркинском районе не соответствует действительности.

Сейчас туши павших животных собирают и уничтожают. Ситуация находится на контроле у районных территориальных инспекций Улытауской области Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ, заверили в Минсельхозе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения