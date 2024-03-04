КЧС Таджикистана предупреждает о гололеде и сосульках

- Таджикистан, общество
- 11:36, 04 марта 2024
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CentralAsia (TJ) - Большое количество снега, которое выпало за последние дни в Таджикистане, может стать серьезной проблемой для передвижения людей и автотранспорта по улицам.
Как отметили в КЧС Таджикистана, вместе с оттепелью пришла опасность схода снега с крыш и падение ледяных наростов (сосулек).
«Это может привести к серьезным травмам и повреждению автомобилей. Такое количество может стать серьезной проблемой не только для передвижения людей и автотранспорта, но и для самих крыш зданий и сооружений», - подчеркнули в ведомстве.
Снег, лежащий на крыше здания, имеет большую массу, а если снег мокрый, то масса его значительно увеличивается. К примеру, на крыше площадью 100 кв.м. при толщине снежного покрова 50 см масса свежевыпавшего снега составляет до 5 тонн, а мокрого – до 15 тонн. Вся эта масса снега оказывает давление на крышу дома, а чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильную конструкцию может привести к ее повреждению и обрушению.
Самым действенным способом предотвращения негативных последствий схода снега является своевременная уборка снега с крыш с соблюдением техники безопасности.
Чтобы избежать травматизма, КЧС рекомендует строго соблюдать следующие элементарные правила безопасности:
- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.
- не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
- избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега.
- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем.
- не ходить по улице в наушниках - вы не услышите шума падающего снега с крыши.
Сегодня в Душанбе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 5-7 градусов.
После падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.
Дороги, как автомобильные, так и тротуары в настоящее время покрыты ледяной коркой.
В связи с этим необходимо надевать обувь с противоскользящей подошвой, не бегать и ходить с осторожностью. Пожилым людям лучше воздержаться от выхода на улицу в утренние часы.