КЧС Таджикистана предупреждает о гололеде и сосульках

CentralAsia (TJ) - Большое количество снега, которое выпало за последние дни в Таджикистане, может стать серьезной проблемой для передвижения людей и автотранспорта по улицам.

Как отметили в КЧС Таджикистана, вместе с оттепелью пришла опасность схода снега с крыш и падение ледяных наростов (сосулек).

«Это может привести к серьезным травмам и повреждению автомобилей. Такое количество может стать серьезной проблемой не только для передвижения людей и автотранспорта, но и для самих крыш зданий и сооружений», - подчеркнули в ведомстве.

Снег, лежащий на крыше здания, имеет большую массу, а если снег мокрый, то масса его значительно увеличивается. К примеру, на крыше площадью 100 кв.м. при толщине снежного покрова 50 см масса свежевыпавшего снега составляет до 5 тонн, а мокрого – до 15 тонн. Вся эта масса снега оказывает давление на крышу дома, а чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильную конструкцию может привести к ее повреждению и обрушению.

Самым действенным способом предотвращения негативных последствий схода снега является своевременная уборка снега с крыш с соблюдением техники безопасности.

Чтобы избежать травматизма, КЧС рекомендует строго соблюдать следующие элементарные правила безопасности:

- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.

- не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

- избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых возможен сход снега.

- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем.

- не ходить по улице в наушниках - вы не услышите шума падающего снега с крыши.

Сегодня в Душанбе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 5-7 градусов.

После падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места.

Дороги, как автомобильные, так и тротуары в настоящее время покрыты ледяной коркой.

В связи с этим необходимо надевать обувь с противоскользящей подошвой, не бегать и ходить с осторожностью. Пожилым людям лучше воздержаться от выхода на улицу в утренние часы.

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