Минздрав Газы: Число жертв в конфликте с Израилем достигло 30 тысяч

CentralAsia (CA) - Минздрав сектора Газа вслед за ВОЗ сообщил в Telegram-канале, что число погибших в результате палестино-израильского конфликта с октября прошлого года достигло 30 тыс. человек. Число раненых превысило 70 тыс. человек.

Как минимум 15 детей погибли от недоедания и обезвоживания в больнице Газы. Только за последние сутки погибли 90 человек, еще 177 — пострадали. Тела некоторых погибших остаются под завалами домов, добраться до них пока возможности нет.

1 марта, по данным Минздрава Газы, как минимум 115 палестинцев были убиты и сотни ранены при попытке получить гуманитарную помощь в автомобильной колонне. Власти Израиля утверждают, что многие жертвы погибли в давке. США временно доставляют помощь по воздуху.