Минздрав Газы: Число жертв в конфликте с Израилем достигло 30 тысяч
- Азия и мир, общество
- 11:45, 04 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Минздрав сектора Газа вслед за ВОЗ сообщил в Telegram-канале, что число погибших в результате палестино-израильского конфликта с октября прошлого года достигло 30 тыс. человек. Число раненых превысило 70 тыс. человек.
Как минимум 15 детей погибли от недоедания и обезвоживания в больнице Газы. Только за последние сутки погибли 90 человек, еще 177 — пострадали. Тела некоторых погибших остаются под завалами домов, добраться до них пока возможности нет.
1 марта, по данным Минздрава Газы, как минимум 115 палестинцев были убиты и сотни ранены при попытке получить гуманитарную помощь в автомобильной колонне. Власти Израиля утверждают, что многие жертвы погибли в давке. США временно доставляют помощь по воздуху.
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