Монголия заняла второе место в регионе по итогам мирового рейтинга «Инвентаризация открытых данных»

CentralAsia (MNG) - И 8-е место в мире место в рейтинге по степени открытости данных ODIN 2022/2023 report.

В 2023 году организация Open Data Watch в рамках Инвентаризации открытых данных (ODIN) оценила охват и открытость официальной статистики в 195 странах в основном с низким и средним уровнем доходов и разработала доклад «Насколько открыта официальная статистика?».

По итогам мирового рейтинга «Инвентаризация открытых данных» (Open Data Inventory ODIN) за 2022/2023 статистические данные Монголии оцениваются более открытими.

В соответствии с данным исследованием Монголия занимает 8-е место в мире и 2-е в регионе (Восточная Азия) по охвату и открытости официальных статистических данных. В регионе первое место занял Гонконг, но с таким же процентом, как и Монголия.

Инвентаризация открытых данных (ODIN) является оценкой охвата и открытости данных, представленных на вебсайтах, которые ведут национальные статистические управления (НСУ). И реализуется по инициативе общественной организации Open Data Watch (США).

-Каждая оценка охватывала 20 категорий социальной, экономической статистики и статистики окружающей среды.

-Каждая категория данных оценивается по 5 элементам охвата и 5 элементам открытости.

-Агрегированные баллы рассчитываются по категориям и элементам, а также по подгруппам категорий и элементов.

-Баллы по категориям социальной, экономической статистики и статистики окружающей среды и сводные баллы по охвату и открытости показывают сильные и слабые стороны национальных статистических систем.

В 2018 году баллы ODIN ни одной из стран Азии не достигли 82 процентов возможных очков, кроме Монголии и Гонконга. Страной с самым высоким общим рейтингом оказалась Монголия, получившая 82 процентов, за ней с небольшим отставанием следовала Южная Корея с 71 процентами.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения