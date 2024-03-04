Монголию призвали «открыть двери» русским монголам, желающим вернуться к исконным корням, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Активисты Фонда развития объединенных монголов призывают Улан-Батор рассмотреть возможность принятия закона о соотечественниках и введения «монгольской карты», чтобы облегчить переселение в независимую Монголию. Петиция, поддержанная лидером группы калмыком Жангаром Тюрбеевым, собрала тысячи подписей жителей трех крупнейших буддийских республик Российской Федерации: Бурятии, Калмыкии и Тувы.

В России находится несколько монгольских республик, в том числе Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Алтай и Республика Тыва. Бурятия и Калмыкия демонстрируют самую сильную генетическую связь с Монголией, тогда как Алтай демонстрирует меньшие генетические и культурные связи, а Тува имеет более слабую генетическую связь, но более прочную культурную связь с Монголией.

Тувинцы по одежде и поведению очень напоминают монголов; на самом деле фотографии с празднования фестиваля Наадам в Туве поразительно похожи на фотографии, увиденные в Монголии.

Алтайцы имеют монгольские корни, хотя их язык принадлежит к тюркской языковой семье и включает в себя монгольские заимствования. Точно так же тувинцы имеют как тюркское, так и монгольское происхождение, а их язык также включает монгольские элементы.

Бурятия, расположенная на юге Сибири, является родиной бурятов, этнической группы, имеющей тесные языковые и культурные связи с монголами. Бурятский язык принадлежит к монгольской языковой семье, и многие культурные практики, такие как шаманизм и традиционная одежда, имеют сходство с монгольской культурой.

Калмыкия расположена на юго-западе России, между Каспийским и Черным морями. Язык калмыцкого народа также является частью монгольской языковой семьи, и такие традиции, как кочевое скотоводство и буддийские обычаи, занимают видное место в калмыцкой культуре. Как и Бурятия, Калмыкия имеет разнообразное население, причем русские составляют значительное меньшинство.

Исторически монголы из России переселялись в Монголию, им было легче жить среди людей, разделяющих их язык, культуру и религию. Тысячи бурят избежали царской воинской повинности во время Первой мировой войны, а позже, спасаясь от советских репрессий, поселились в Монголии, где их потомки процветают сегодня. В последнее время призыв на военную службу в войне на Украине сильно ударил по этническим меньшинствам на Дальнем Востоке России, при этом монголы из Бурятии и Тувы понесли самый высокий процент потерь на поле боя.

С момента начала конфликта на Украине более 100 000 россиян мигрировали в Монголию, где правительство Улан-Батора предоставило им долгосрочные визы. Однако большинство русских кавказцев, приехавших в Монголию, оставались там лишь ненадолго, решив переехать в такие страны, как Таиланд и Вьетнам, где легче получить долгосрочные визы и где с большей вероятностью будут приняты российские банковские карты. Те россияне, которые решили остаться в Монголии, преимущественно принадлежат к азиатским этническим группам, имеющим культурные или расовые связи с Монголией.

Несколько стран реализовали программы этнических возвратных виз, чтобы облегчить проживание, трудоустройство и инвестиции для лиц определенного происхождения. Япония и Корея предлагают такие визы лицам японского или корейского происхождения соответственно. В Европе аналогичные программы существуют в Германии, Ирландии и Польше. Кроме того, такие страны, как Греция, Италия и Израиль, предоставляют гражданство на основе родовых связей. Эти программы доказали свою эффективность и предлагают многочисленные преимущества как заявителям, так и принимающим странам. Однако распространение аналогичных программ на этнических монголов может представлять значительные сложности и быть чревато политическими и культурными проблемами.

Монголия с населением всего 3,3 миллиона человек и плотностью населения два человека на квадратный километр, безусловно, могла бы использовать больше людей. Но одна из первых и наиболее очевидных проблем с Улан-Батором, предлагающим место жительства людям монгольского происхождения, заключается в том, что самая большая монгольская популяция в мире проживает во Внутренней Монголии, Китай. Фактически, во Внутренней Монголии проживает примерно на 50% больше монголов, чем в стране Монголия. Кроме того, около миллиона монголов разбросаны по остальной части Китайской Народной Республики. Если бы они все перебрались в Монголию, страна была бы разбита. Кроме того, Монголия живет и умирает благодаря своим экономическим связям с Китаем. Пекин не был бы рад, если бы Монголия переманивала своих граждан. Последствия обязательно последуют.

Еще одним соображением является то, как будут определяться монголы. Если критерием является ДНК, то тувинцы могут не соответствовать этим требованиям, хотя в культурном отношении они, скорее всего, хорошо адаптируются к жизни в Монголии.

Другие этнические группы внутри России также имеют монгольское происхождение, хотя у них может не быть собственных республик. К ним относятся ойраты, чей язык имеет сходство с калмыцким и принадлежит к монгольской языковой семье. Эвенки, сибирские оленеводы, имеют некоторые монгольские корни и говорят на эвенкийском языке.

У якутов, крупнейшей коренной группы Республики Саха (также известной как Якутия) в Восточной Сибири, есть язык якутский, принадлежащий к тюркской семье, с монгольскими заимствованиями. Якуты разделяют культурные практики, такие как шаманизм и эпическое повествование, с другими монгольскими группами.

Чуваши проживают в Чувашской Республике в составе России. Хотя их язык, чувашский, принадлежит к монгольской семье, они обладают ярко выраженной культурной идентичностью, сформировавшейся в результате многовекового взаимодействия с тюркскими и финно-угорскими группами.

За пределами России одной из крупнейших этнических групп, претендующих на родственные связи с Монголией, являются хазарейцы. Насчитывая от шести до восьми миллионов человек, они преимущественно проживают в Афганистане и Пакистане. Хазарейцы идентифицируют себя как имеющие монгольское наследие и подвергаются репрессиям в мусульманских странах. Они особенно подвергаются репрессиям при режиме талибов в Афганистане.

В 2011 году правительство Монголии инициировало программу предоставления убежища и студенческих виз хазарейцам, но эта попытка оказалась безуспешной. Несмотря на то, что хазарейцы имели общую ДНК с монголами, они значительно различались по одежде, религии и языку, что делало ассимиляцию в монгольскую культуру непрактичной. В результате программа была прекращена. С выводом американских войск из Афганистана два с половиной года назад ситуация для хазарейцев стала еще более тяжелой. Многие искали убежища в Монголии, но Улан-Батор им отказал.

В Индии и Пакистане существует небольшая популяция монголов, также известных как Моголы, которые происходят от монгольских правителей, основавших Империю Великих Моголов в Южной Азии. В современную эпоху они живут в бедных условиях. Несмотря на ассимиляцию с местным населением на протяжении поколений, они сохраняют влияние Великих Моголов в своей культуре, кухне и архитектуре. Однако эти элементы значительно изменились за сотни лет, отходя от своего монгольского происхождения.

Другие более мелкие группы, заявляющие о монгольском происхождении, разбросаны по республикам Центральной Азии. Хотя многие из этих групп ассимилировались и приняли ислам, небольшое меньшинство сохранило элементы особого языка, религии и культурных традиций.

Учитывая многочисленные культурные и политические проблемы, связанные с принятием потомков монголов, кажется маловероятным, что Улан-Батор реализует комплексную программу «Монгольская карта». Монголия опасается расстроить Китай массовой эмиграцией, а коренные монголы не хотят становиться меньшинством в своей стране.

Однако остается вероятность того, что Улан-Батор продолжит выдавать долгосрочные визы гражданам России, в том числе монгольского происхождения. И наоборот, граждане США, Европы и западных стран в целом, независимо от монгольского происхождения, уже пользуются простыми визовыми процедурами в Монголии, в то время как лица, имеющие пакистанское или афганское гражданство, сталкиваются с большими трудностями. Таким образом, монголы, которых Улан-Батор, вероятно, хотел бы приветствовать в стране, уже могут переселиться.

автор: Антонио Грасеффо — экономист и аналитик по Китаю

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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