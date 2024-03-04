Папа назначил нового нунция в Монголии и Корее

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск назначил архиепископа Джованни Гаспари из Пескары (Италия) Апостольским нунцием в Монголии и Корее.

2 марта Папа Франциск назначил архиепископа Джованни Гаспари, исполняющего обязанности архиепископа Альба-Нариттимы, новым апостольским нунцием в Монголии и Корее. об этом сообщает MiddleAsainNews. Он сменит на посту архиепископа Альфреда Сюреба, который был назначен нунцием в Марокко в декабре прошлого года.

Архиепископ Гаспари родом из Пескары, Италия, родился 6 июня 1963 года. Он был рукоположен в священники 4 июля 1987 года. Он изучал каноническое право и имеет степень лиценциата морального богословия. Он поступил на дипломатическую службу Святого Престола 1 июля 2001 года и работал в Папских представительствах в Иране, Албании, Мексике, Литве, а также в Отделе по связям с государствами Государственного секретариата.

21 сентября 2020 года Папа назначил его апостольским нунцием в Анголе, Сан-Томе и Принсипи, а также титулярным архиепископом Альбы-Нариттимы. Кардинал Пьетро Паролин председательствовал на своем епископском рукоположении 17 октября 2020 года в базилике Святого Петра. Он говорит на английском, испанском и французском языках.

источник: middleasiannews.com

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